Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2022

O camisa 10 se tornou o atleta com mais jogos em Mundiais (26) e ganhou a competição pela primeira vez. (Foto: Twitter/AFA)

A vitória por 4 a 2 nos pênaltis contra a seleção da França garantiu mais do que o título da Copa do Mundo de 2022 aos argentinos. Com a conquista, a seleção albiceleste também ficou com a maioria das premiações individuais da competição: dos quatro prêmios distribuídos, três foram para jogadores da Argentina. O ídolo nacional Lionel Messi, de 35 anos, venceu a principal categoria e levou a “Bola de Ouro” do torneio. Ele é o único jogador da história a vencer duas vezes o prêmio. Ganhou pela 1ª vez em 2014, na Copa do Mundo do Brasil, quando a Argentina foi vice-campeã.

Em 2º lugar, com a “Bola de Prata”, foi premiado o francês Kylian Mbappé, de 23 anos. Na 3ª colocação, Luka Modrić, 37 anos, da seleção croata –3º lugar na Copa do Mundo do Catar– ficou com a “Bola de Bronze”. Além de Messi, o goleiro Emiliano Martinez venceu a “Luva de Ouro” (premiação dada para o melhor goleiro), e Enzo Fernández levou o prêmio de “Melhor Jogador Jovem”.

Messi fez dois gols no empate em 3 a 3 entre tempo normal e prorrogação e converteu sua cobrança na disputa por penalidades. Autor de sete gols e três assistências ao longo da Copa do Mundo no Catar, o camisa 10 se tornou o atleta com mais jogos em Mundiais (26) e ganhou a competição pela primeira vez. Aos 35 anos, ele dizia que esta seria sua despedida em Copas do Mundo.

Ainda no Estádio Lusail, o camisa 10 da Argentina não cravou uma aposentadoria mesmo após o título que faltava na seleção. “Quero jogar mais algumas partidas como campeão mundial. Todo mundo quer isso, é o mais desejado por todos. Tive a sorte de ter conquistado tudo na minha carreira, e era isso que me faltava. Quero levar lá para desfrutar com todos”, disse Messi

Artilharia

Apesar de a França não ter sido campeã da Copa do Mundo do Qatar, Mbappé terminou a competição como artilheiro. Ao todo, o atacante francês do Paris Saint Germain marcou 8 vezes e ficou com o prêmio de “Chuteira de Ouro” da Fifa.

Messi ficou em 2º lugar na artilharia, com 7 gols marcados no torneio. Entre os jogadores brasileiros, o atacante Richarlison foi o principal destaque, com 3 gols marcados.

Premiação

Além do troféu, a seleção da Argentina receberá uma premiação de US$ 42 milhões. Esse é o maior prêmio já pago pela Fifa à seleção campeã mundial –uma alta de 10% ante o distribuído em 2018. A equipe francesa, vice-campeã do torneio, receberá US$ 30 milhões. O valor também é recorde.

