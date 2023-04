Economia Metade dos bilionários do ranking da Forbes 2023 ficou “mais pobre”

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2023

Jeff Bezos caiu para a terceira posição no ranking dos milionários.

Não foi só Elon Musk que ficou “mais pobre”, sendo substituído na posição de homem mais rico do mundo pelo francês Bernard Arnault do grupo de luxo LVMH, dono da Louis Vuitton. Houve uma perda de patrimônio na lista dos bilionários da Forbes 2023, divulgada nesta semana.

O magnata francês dos artigos de luxo lidera a lista dos bilionários do mundo pela primeira vez depois de um ano marcante na LVMH, proprietária da Louis Vuitton, Christian Dior e Tiffany & Co., entre outras. Receita, lucro e ações da LVMH atingiram recordes, ajudando a adicionar US$ 53 bilhões à fortuna de Arnault nos últimos 12 meses, o maior ganho de qualquer bilionário.

Ao todo, 2.640 nomes integram a lista de quem tem um patrimônio com mais de US$ 1 bilhão. São 28 pessoas a menos do que em 2022. E, somadas, as riquezas encolheram em US$ 500 bilhões. Agora, os ricaços da lista da Forbes têm, juntos, “só” US$ 12,2 trilhões – contra US$ 12,7 trilhões no ano anterior.

Os Estados Unidos lideram a lista, com 735 nomes, que juntos detêm US$ 4,5 trilhões. China, incluindo Hong Kong e Macau, tem 562 bilionários, com US$ 2 trilhões. E a Índia aparece como terceiro país no ranking, com US$ 675 bilhões.

A lista também traz estreantes de peso. LeBron James, Tiger Woods e Tom Ford entraram pela primeira vez no ranking.

Perdas

Entre eles, ninguém perdeu mais do que Jeff Bezos quando as ações da Amazon caíram 38%. A queda cortou US$ 57 bilhões (R$ 290 bilhões) da fortuna do bilionário e o derrubou do segundo lugar do mundo em 2022 para o terceiro este ano.

O segundo maior perdedor deste ano, Elon Musk, teve uma situação pior. Ele perdeu o título de pessoa mais rica do mundo após a cara compra do Twitter, que financiou em parte com a venda de ações da Tesla, ajudando a assustar os investidores. Musk, que vale US$ 39 bilhões (R$ 198,9 bilhões) a menos do que há um ano, agora é o número 2.

Duas pessoas perderam seu lugar entre os 25 primeiros. Zhang Yiming, que fundou a Bytedance, mãe da TikTok, caiu uma posição, do 25º para o 26º lugar, já que sua empresa em apuros sofreu cortes de investidores. O fundador da Binance, Changpeng Zhao, conhecido como CZ, caiu da 19ª posição no ano passado para a 167ª posição em meio ao inverno cripto.

Ranking

Confira abaixo o ranking dos bilionários da Forbes:

1.Bernard Arnault e família, donos da LVMH

2.Elon Musk, dono da Tesla, do Twitter e do SpaceX

3.Jeff Bezos, fundador da Amazon

4.Larry Ellison, fundador da empresa de softwares Oracle

5.Warren Buffet, megainvestidor

6.Bill Gates, fundador da Microsoft

7.Michael Bloomberg, dono da empresa de dados financeiros e mídia Bloomberg

8.Carlos Slim e família, donos da America Móvil, que no Brasil controla a Claro

9.Mukesh Ambani, do grupo Reliance, de telecomunicações, petroquímica e fármacos

10. Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft.

