Por Redação O Sul | 7 de junho de 2024

Os números colocam o Brasil entre os 10 países com profissionais mais preocupados em serem trocados por uma IA. (Foto: Reprodução)

O medo de perder o emprego para uma inteligência artificial (IA) é uma realidade no Brasil: uma pesquisa da empresa Ipsos revela que 50% dos brasileiros acreditam que podem ser substituídos por uma inteligência artificial no trabalho nos próximos cinco anos. Além disso, 67% dos entrevistados do país creem que a tecnologia pode pelo menos mudar a atual profissão no futuro.

Os dados foram revelados na pesquisa “Monitor de Inteligência Artificial 2024”, que analisou as perspectivas sobre IA em 32 países diferentes para criar uma média global. De acordo com a empresa responsável, o relatório contou com a participação de 1 mil brasileiros, com idade entre 18 e 74 anos, e a coleta foi conduzida entre os dias 19 de abril e 3 de maio de 2024.

Os números colocam o Brasil entre os 10 países com profissionais mais preocupados em serem trocados por uma IA, acima da média global de 36%. Nesse quesito, o ranking é liderado pela Indonésia, com 87%, e seguido pela Tailândia, com 81%.

Ao considerar a faixa etária dos entrevistados, os grupos com maior temor são os Gen Z (nascidos a partir da segunda metade da década de 1990) e os Millennials (nascidos entre a década de 1980 e a primeira metade da década de 1990).

O estudo não aborda os motivos, mas é provável que as constantes novidades no mercado de IA acendam o alerta para os profissionais: produtos lançados por Google, Microsoft e OpenAI são focados em soluções no ambiente corporativo, com modelos fundacionais cada vez mais capazes de bater de frente com o desempenho humano em temas como lógica e análise de dados.

Além disso, outra pesquisa feita na Universidade de Chicago, nos EUA, revela que o ChatGPT com GPT-4 supera os seres humanos em análises financeiras.

Conhecimento

A pesquisa revela que 64% dos brasileiros têm bom entendimento sobre o que é uma IA, enquanto 26% seguem o caminho contrário — ou seja, um a cada quatro brasileiros alega não ter domínio suficiente para dizer o que é uma inteligência artificial. O país fica perto da média global no quesito, de 67%, mas tem o 9º menor índice entre os países na tabela geral.

Por outro lado, 57% dos brasileiros dizem que sabem quais produtos ou serviços usam IA, o que fica acima da média global, de 52%.

Mais destaques

A empresa publicou algumas descobertas com base no estudo: as pessoas estariam “animadas e nervosas” com a IA e tudo o que ela pode trazer, enquanto o público mais jovem se considera o mais entendido sobre o assunto.

Com relação às fake news e desinformações, 37% do público considera que a IA pode piorar o cenário, enquanto 30% crê numa melhoria. A tecnologia, inclusive, é um ponto de atenção nas campanhas eleitorais em todo o mundo em 2024, com alertas para a criação de deepfakes e propagação de conteúdos falsos gerados por inteligência artificial.

