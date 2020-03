Notas Brasil Metallica adia turnê no Brasil por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

O Metallica adiou a turnê que passaria por quatro cidades do Brasil. A confirmação do adiamento em um comunicado publicado no site da banda. O Metallica passaria por Porto Alegre (Arena do Grêmio, 21 de abril), Curitiba (Estádio Couto Pereira, 23), São Paulo (Estádio do Morumbi, 25) e Belo Horizonte (Estádio Mineirão, 27).

