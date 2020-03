Notas Brasil Ministério da Saúde recomenda adiar vacinação de rotina

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

O Ministério da Saúde recomenda o adiamento de todas as vacinas de rotina do calendário oficial brasileiro, especialmente das crianças, até 15 de abril, quando se encerra a primeira fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe em todo o Brasil. A justificativa é que as crianças são importantes portadores assintomáticos e disseminadores de doenças respiratórias.

