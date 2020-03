Notas Brasil Brasil registra 200 casos de tuberculose por dia

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

O Brasil ainda registra 200 novos casos de tuberculose por dia, segundo dados do Ministério da Saúde. No Dia Mundial de Combate à Tuberculose, a pasta realiza uma ação para alertar sobre importância de completar o tratamento da doença, evitando a transmissão para outras pessoas e o aumento dos casos de morte. A tuberculose está entre as 10 causas de morte no mundo.

