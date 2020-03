Notas Brasil Por publicidade enganosa, TIM é multada em R$ 3,1 milhões

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

A Secretaria Nacional do Consumidor aplicou multa à operadora TIM, no valor de R$ 3,1 milhões, por prática de publicidade enganosa e abusiva. A TIM prometia aos consumidores “um plano ilimitado de verdade, mediante chamadas ilimitadas”. No entanto, foi verificado que havia queda ininterrupta de sinal e necessidade do consumidor realizar novas ligações.

