Notas Brasil STJ concede prisão domiciliar ao ex-senador Luiz Estevão

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

O ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), concedeu nesta terça (24) prisão domiciliar temporária ao ex-senador pelo Distrito Federal (DF) Luiz Estevão, condenado a 26 anos de prisão por desvio de recursos das obras de construção do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo, iniciada na década de 1990.

