Notas Brasil CNC estima perdas de R$ 25,3 bilhões no comércio

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que o varejo de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília sofreram perdas somadas de R$ 25,3 bilhões apenas na segunda metade de março, por conta do surto epidêmico do coronavírus. As quatro regiões respondem por cerca de 52% do faturamento anual do setor.

