Antes da partida contra o Cruzeiro, o técnico Renato Portaluppi concedeu entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O comandante gremista voltou a falar sobre as cobrança ao grupo de jogadores após a derrota de 2 a 1 para o Santos. Para o duelo contra os mineiros, o Tricolor não irá contar com a presença de Renato a beira do campo.

No último jogo no Brasileirão, contra o Santos, o clube gaúcho acabou saindo derrotado após um erro coletivo da equipe. Durante os treinamentos desta semana, o treinador conversou diversas vezes com os seus jogadores, inclusive, atrasando início das atividades.

“A conversa do treinador com o grupo é normal, sempre houve e sempre vai haver. O tipo de conversa é entre eu e o grupo, é para acertar. O tom maior foi a falta de atenção que tivemos no segundo gol do Santos, não pode acontecer. Uma equipe que está brigando, sonha com título, vaga na Libertadores, é inadmissível, um erro que não podemos cometer, cometemos e deixamos escapar pelo menos um ponto porque realmente foi um mole muito grande”, falou Renato.

Mesmo com as críticas, o treinador negou qualquer tipo de cobrança por parte da diretoria. Além disso, como de costume, Renato defendeu seu grupo e se diz satisfeito com o rendimento dentro da temporada de 2023.

“Meu time vai muito bem, obrigado, vem jogando bem. Meu time deu mole no último jogo com o Santos. Antes do jogo do Flamengo, enfrentamos uma das grandes equipes que é o Fluminense e viramos o jogo. Hoje o Grêmio briga na parte de cima, quando muitos não acreditavam. Quando perde um jogo, parece que acabou o mundo. Meu grupo vai muito bem, obrigado, apesar de que brigar na parte de cima incomoda muitas pessoas”, completou o treinador.