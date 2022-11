Grêmio “Meu trabalho segue até uma outra definição diferente da atual”, diz Rodrigo Caetano sobre possível vinda para o Grêmio

Por Lorenzo Rivero | 16 de novembro de 2022

Diretor executivo Rodrigo Caetano concedeu entrevista coletiva para falar sobre a temporada de 2022 Foto: Pedro Souza/Atlético-MG Dirigente concedeu entrevista coletiva para falar sobre a temporada de 2022 (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

O diretor executivo Rodrigo Caetano concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (16) para esclarecer alguns pontos da temporada de 2022 e projetar a próxima temporada. Até o momento, o dirigente falou que permanece no Atlético-MG até que tenha uma outra definição diferente da atual.

O nome de Caetano foi vinculado ao novo presidente do Grêmio, Alberto Guerra. O eleito presidente falou que gostaria de contar com o executivo para o começo de seu mandato.

Caetano comentou sobre o fato e disse que é normal toda vez que tenha mudança no clube gaúcho seu nome seja citado já que existe uma ligação com o tricolor.

“Eu tenho uma relação muito próxima com o Alberto Guerra, não é de agora. É natural minha identificação, proximidade com o Grêmio. Eu fui atleta do clube por 12 anos. Meu primeiro trabalho como executivo foi no Grêmio durante quatro anos”, disse o executivo.

Logo após, o diretor confirmou que houve sim o convite de Guerra, mas que não passou disso e que não aconteceu nenhuma negociação entre ambos.

“Ele me fez o convite, não posso negar, mas não abri qualquer negociação. Pretendo cumprir o meu contrato no Galo. Eu disse a ele que só estaria apto a conversar caso minha permanência aqui não acontecesse. Portanto, meu trabalho segue até uma outra definição diferente da atual”, disse Caetano.

