Danilo não se vê ameaçado por Daniel Alves na lateral-direita da Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2022

Jogador da Juventus, de 31 anos, é o titular de Tite para a posição Foto: Lucas Figueredo/CBF Jogador da Juventus, de 31 anos, é o titular de Tite para a posição (Foto: Lucas Figueredo/CBF Foto: Lucas Figueredo/CBF

Com 46 partidas e um gol com a camisa do Brasil, Danilo é o titular de Tite para a lateral direita da Seleção Brasileira. O mineiro disse não se sentir ameaçado por Daniel Alves e elogiou o veterano, de 39 anos, que foi uma contestação na convocação do técnico da Seleção.

“Ele mostrou na carreira um poder de dar a volta por cima incrível. Ele pode dar muito para a equipe, inclusive características que não tenho condições de dar. Mostrou uma qualidade de passe, descobrir espaços que poucos jogadores até de outras posições têm”, disse em uma entrevista.

O lateral ainda comentou que a Seleção não tem opção de jogar ou não com equipes europeias. Ainda ressaltou que a equipe está preparada pra enfrentar os times europeus, já que a maioria do elenco brasileiro joga na Europa.

O Brasil estreia na Copa do Catar contra a Sérvia, pelo Grupo G, na quinta-feira (24), às 16h, no Estádio Lusail.

