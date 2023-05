Colunistas Meu Trono, Meu Jatinho

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

(Foto: Izânio Façanha/Divulgação)

Os presidentes da Câmara e Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pachego, embora andem às turras um com o outro, são afinados numa atividade: uso de jatinhos da Força Aérea Brasileira para viagens a seus redutos eleitorais. Mas a requisição, amparada em lei para agendas oficiais, está escancarada para viagens a seus redutos eleitorais, onde têm residência. Alegam, neste caso, motivo de segurança. Balela. Foi assim no feriadão do 1º de maio. Pacheco partiu de Brasília para Belo Horizonte com mais sete passageiros dia 28 de abril (sexta) e voltou dia 1º à noite, com mais nove caroneiros. Já Lira, entre sexta e domingo do mesmo feriadão, fez um tour invejado: Brasília – Maceió – João Pessoa – Maceió de novo – enfim Brasília de volta. Levou entre cinco e 12 passageiros. O custo de um trecho curto (Rio-SP), por exemplo, não sai por menos de R$ 30 mil entre querosene e hangaragem.

Pezão ambiental

Um dos poucos inocentados na Justiça nos processos da Operação Lava Jato, Luiz Fernando Pezão, o ex-governador do Rio de Janeiro, livre e com ficha limpa, vai investir em nova profissão. Será consultor na área ambiental e no tema carbono zero.

PT em Cuba

Vice-presidente nacional do PT e um dos mais próximos interlocutores do presidente Lula da Silva, Washington Quaquá, ex-prefeito de Maricá (RJ), passou uns dias em Cuba. Aposta-se no partido que será elo com Raul Castro sobre o novo Mais Médicos.

O preferido

Com R$ 24 milhões na conta, o Hospital Carvalho Beltrão, da família do deputado Marx Beltrão (PP-AL), é a entidade particular que mais recebeu recursos do Governo de Alagoas nos primeiros meses deste ano. Ele fica na pequena cidade de Coruripe e já foi alvo do Tribunal de Contas da União. O hospital já deixou para trás, em termos de repasses importantes, hospitais da região metropolitana de Maceió, como a Santa Casa.

Vi$to$

Um levantamento da D4U Immigration aponta que a emissão de vistos americanos de turismo e negócios (conhecidos como B1-B2) para brasileiros aumentou de 41,6% entre fevereiro e março deste ano. Em março, foram emitidos 106.485 vistos, e foram 75.189 em fevereiro. Por outro lado, os vistos profissionais tiveram uma queda em reação ao mês de fevereiro: 103 vistos de trabalho para brasileiros no mês de março.

Saldo na UTI

A Unimed Rio começou negociações para acertar uma dívida de R$ 92 milhões na praça. Não é de hoje que o saldo negativo é notório, mas os alertas de associadas vêm crescendo. Repasses de milhões de reais acordados não foram cumpridos nos últimos meses de 2022.

