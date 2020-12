A dependência disse que as restrições serão mantidas nos mesmos termos em que foram desenvolvidas desde sua implementação, em 21 de março. “Ambos os países coordenarão as medidas sanitárias na região fronteiriça que estarão vigentes até as 23h59 de 21 de janeiro de 2021”, afirmou a chanceleria.

Estados Unidos já tem quase 300 mil mortes causadas pela covid-19, enquanto o México ultrapassa os 112 mil óbitos.

Vacinação