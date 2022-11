Com Robert Lewandowski, pela Polônia e Guillermo Ochoa, pelo México, as duas equipes entraram em campo nesta terça-feira (22), pela Copa do Mundo do Catar 2022. O jogo não foi o melhor em questão de qualidade e acabou terminando em 0 a 0.

Aos 3 minutos de partida, um fato curioso: a torcida do México começou a cantar “olé” cada vez que a seleção tocava na bola. Nos 4 minutos, a primeira chegada da partida foi do time do México. Após cruzamento, Vega recebeu o cruzamento, mas sem sucesso não fez a conclusão. Aos 6 minutos, Lewandowski desviou de cabeça na segunda trave, bola bateu na marcação do México e sai em novo escanteio. Aos 25, Sanchéz da seleção mexicana, cruzou na segunda trave, Vega desviou de cabeça e a bola passou raspando a trave da Polônia. O primeiro tempo acabou aos 47 minutos.