Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

O comunicado foi feito pelo twitter oficial do Manchester United Foto: Divulgação/Manchester United O comunicado foi feito pelo twitter oficial do Manchester United (Foto: Divulgação/Manchester United) Foto: Divulgação/Manchester United

O Manchester United confirmou nesta terça-feira (21) a saída do atacante português Cristiano Ronaldo. O craque estava no clube inglês desde setembro de 2021, em sua segunda passagem pelo Old Trafford.

Em nota divulgada à imprensa, o Manchester United afirmou que entrou em um “comum acordo com efeito imediato” com Cristiano Ronaldo.

“O clube agradece a ele por sua imensa contribuição em duas passagens pelo Old Trafford, marcando 145 gols em 346 jogos, e deseja a ele e sua família boa sorte no futuro”, acrescenta a nota.

O texto divulgado pelo clube diz ainda que “todos no Manchester United continuam focados em continuar o progresso da equipe sob o comando de Erik ten Hag e trabalhar juntos para alcançar o sucesso em campo”.

Desgaste

Ronaldo, que já havia jogado no United entre 2003 e 2009, se envolveu em polêmicas com o clube inglês nas últimas semanas. Neste mês, foram divulgados trechos de uma entrevista do atacante no qual ele disse ter sido “traído” pelo clube.

O português já demonstrou não estar feliz com o novo técnico do Manchester United, Erik ten Hag, que suspendeu o atacante depois que ele deixou o jogo contra o Tottenham Hotspur no mês passado, antes do fim do jogo.

“Não o respeito porque ele não demonstra respeito por mim”, disse Ronaldo. “Se você não tem respeito por mim, eu nunca terei respeito por você.”

O alto salário de Ronaldo no United era visto como um problema para o clube. A estimativa é de que o craque português recebia cerca de US$ 560 mil por semana.

Carreira

Cristiano Ronaldo começou sua carreira profissional no futebol no Sporting, de Portugal. Ele foi para o Manchester United ainda jovem, e ficou lá entre 2003 e 2009. De lá, foi para o Real Madrid, time que defendeu de 2009 a 2018.

Em 2018, deixou o Real Madrid e se transferiu para a Juventus, da Itália, onde ficou até 2021. Em setembro de 2021, acertou seu retorno ao Manchester United.

Nas suas duas passagens pelo time inglês, Cristiano Ronaldo disputou 145 jogos e ganhou 246 jogos.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect. The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022

