Notas Mundo México estima que Covid-19 deixará 6.000 mortos no país

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

As autoridades de saúde do México estimam que a Covid-19 deixará cerca de 6.000 mortos no país, quase o triplo das mais de 2.000 mortes relatadas. “Estamos perto do ponto médio da curva da epidemia. Na descida da curva, podemos ter os outros 2.000 ou 3.000, e com eles já teríamos quase 6.000 mortes”, disse o subsecretário de Saúde Hugo López-Gatell.

