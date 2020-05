Notas Mundo Países do norte da África iniciam desconfinamento

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

Os países do Magrebe, com Tunísia e Argélia à frente, começaram nesta terça-feira (5) a sair do confinamento imposto em março para conter a propagação do coronavírus, embora as autoridades temam uma nova onda epidêmica que sufoque o sistema de saúde. O ministro da Saúde da Tunísia, Abdellatif Mekki, disse ter “medo, mas também esperança”.

