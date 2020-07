Mundo México registra 28.510 mortes por coronavírus e supera a Espanha

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

Ainda segundo as informações oficiais, foram diagnosticados ao todo 231.770 casos de coronavírus no território mexicano

As autoridades do México informaram nesta quarta-feira (1º) que o país atingiu um total de 28.510 mortes por coronavírus, superando o número de falecimentos na Espanha, um dos mais afetados pela pandemia por registrar 28.363 óbitos.

Ainda segundo as informações oficiais, foram diagnosticados ao todo 231.770 casos de coronavírus no território mexicano. Com esses números, o México é o sexto país com mais mortes por coronavírus, em uma época em que o governo permite o reinício de várias atividades econômicas.

Anteriormente, o presidente do México, Andrés Manuel López, Obrador disse que a população se comportou “de maneira exemplar, com bom senso e disciplina” para atender às recomendações do governo sobre a pandemia.

“Os sacrifícios que a sociedade teve que fazer para reduzir o perigo de uma curva acentuada que significaria uma sobrecarga do sistema de saúde não foram pequenos”, afirmou o presidente em discurso para comemorar dois anos de sua vitória eleitoral.

Nesta semana, a Cidade do México, uma das cidades mais afetadas do país, reiniciou as atividades e permitiu a reabertura de restaurantes e hotéis, com medidas de segurança como manter distância, usar máscaras e lavar as mãos constantemente.

