Mundo México ultrapassa a Índia e se torna o terceiro país com mais mortes por Covid-19 no mundo

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O país latino-americano superou os 155 mil óbitos Foto: Reprodução O país latino-americano superou os 155 mil óbitos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O México ultrapassou a Índia nesta sexta-feira (29) e se tornou o terceiro país com mais mortes por Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil, aponta levantamento da Universidade Johns Hopkins.

O país latino-americano superou os 155 mil óbitos. A Índia, que agora é a quarta nação com mais vítimas do coronavírus, registra 154 mil mortes. Os Estados Unidos contabilizam 433 mil óbitos. Já o Brasil tem 221 mil mortes.

No último domingo (24), o presidente mexicano Andres Manuel Lopez Obrador anunciou que está infectado pela Covid-19. Ele encontra-se em isolamento com sintomas leves da doença.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo