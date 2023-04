Política Michelle Bolsonaro confirma ter recebido um segundo pacote de joias sauditas no Palácio da Alvorada

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2023

"O que eu tenho a ver com isso?", questionou ex-primeira-dama, ao ressaltar que o conjunto era masculino. (Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro confirmou, nessa terça-feira (25), que um conjunto de joias da Arábia Saudita foi entregue no Palácio da Alvorada, onde ela morava. Ela, porém, negou ter recebido os acessórios em mãos. De acordo com ela, “tudo feito pelo trâmite administrativo” e o o kit de joias não é dela já que se trata de acessórios masculinos.

De acordo com o jornal “O Estado de S. Paulo”, uma funcionária do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (GADH) do Palácio do Planalto relatou, em depoimento à Polícia Federal, que o estojo com uma caneta, um anel, um relógio, um par de abotoaduras e um rosário árabe chamado “masbaha”, com valor estimado de R$ 2,5 milhões, foi entregue em mãos para a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro. O depoimento da servidora do Planalto contradiz a primeira-dama, que desde o estouro do escândalo negou ter conhecimento das joias.

“Essas joias que chegaram no Alvorada foram as joias masculinas (do segundo pacote). Estão associando ao primeiro caso, quando eu falei que não sabia (do primeiro pacote, com joias femininas) e não sei mesmo. Tanto que as primeiras estão apreendidas na Receita e essas do Alvorada estão na Caixa Econômica Federal (devolvidas no mês passado pela defesa de Jair)”, afirmou Michelle, após sair de reunião no gabinete da liderança do PL na Câmara.

“O que eu tenho a ver com isso? Foi tudo feito pelo trâmite administrativo. Trata-se de um lote da cor ‘ouro rosé’, um lote masculino. Um terço, um relógio, abotoaduras, uma caneta”, completou.

Questionada se o material foi entregue em mãos, Michelle respondeu:

“Eu não [recebi]. Estava no Alvorada. Ela é passada pela administração.”

O estojo, com itens da marca Chopard, foi devolvido pela defesa do ex-presidente após determinação do Tribunal de Contas da União (TCU). O pacote entrou ilegalmente no País, sem ter sido declarado, na comitiva do então ministro de Minas e Energia (MME), Bento Albuquerque, após viagem ao país árabe, em outubro de 2021. Ele ficou guardado no cofre do Ministério de Minas e Energia por mais de um ano, até chegar ao acervo da Presidência da República.

Segundo o depoimento da servidora do GADH, o pacote teria sido entregue à Michelle no dia 29 de novembro de 2022, no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente.

O ex-chefe do Executivo, que também é citado pela servidora, também teria tido contato com as joias, sendo o responsável por conferir os itens do estojo.

Em um primeiro momento, o pacote de joias chegou a ser avaliado em R$ 1 milhão, mas de acordo com o Departamento de Documentação Histórica, a caixa foi registrada ao dar entrada no Palácio do Alvorada com o valor de US$ 500 mil, o equivalente a R$ 2,5 milhões. Ao todo, Jair Bolsonaro recebeu três caixas de joias do governo da Arábia Saudita, que juntas podem ultrapassar o valor de R$ 19,5 milhões.

