Por Redação O Sul | 16 de julho de 2023

Ex-primeira-dama diz que seu propósito é fazer uma política limpa.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro adotou um tom de pré-candidata em um evento do PL Mulher, neste final de semana, em João Pessoa, na Paraíba. Ela afirmou que algumas matérias distorceram uma fala dela e negou ter feito qualquer “pacto para estar no poder”.

Michelle relembrou sua atuação como voluntária na Igreja desde os 14 anos e trabalhos em um lixão no Rio de Janeiro.

“Eu, uma mulher que sempre fiz política pública sem saber, comecei aos 14 anos no voluntariado pela Igreja, fiquei dois anos trabalhando no lixão em Gramacho, no Rio de Janeiro. Eu pude ver com meus olhos a realidade das pessoas que mais precisam e Deus me forjou naquele momento. Deus quebrantou meu coração para poder cuidar das pessoas. E o desejo no meu coração de chegar à presidência. Eu falei com Deus que se um dia ele me permitisse chegar a aquele lugar de poder, eu usaria o lugar para ajudar quem mais precisa”, afirmou a ex-primeira-dama.

Michelle criticou uma matéria de 2021, que dizia que a então primeira-dama tinha feito um pacto para estar no poder.

“A imprensa distorceu o que eu falei. Disse que eu fiz pacto para estar no poder. É muito triste saber que não foi aquilo. Infelizmente, propagaram uma mentira dessa, tão pesada, que eu fiz pacto para estar no poder. Longe de mim. Nós acreditamos em um propósito muito maior. Chegamos à presidência da República porque Deus nos escolheu, nós chegamos ali para fazer uma política limpa, clara, técnica, sem propósito de poder, mas de libertação de mentes, um propósito de prosperidade para uma nação que é tão rica e foi por muito tempo mal administrada”, continuou Michelle.

Ela pediu que as apoiadoras se filiassem ao PL e defendeu que as mulheres passem a se engajar cada vez mais nas discussões políticas de suas cidades.

Habilidades políticas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que teve sua inelegibilidade decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou que sua esposa Michelle Bolsonaro desenvolveu o lado político, aprendeu a fazer discurso e pode ser candidata à presidente da República em 2026.

“Minha esposa está fazendo um trabalho fantástico. Ela estava em Ji-Paraná, em Rondônia. Ela aprendeu. Eu não conhecia esse lado dela. Na convenção do PL ano passado (quando Michelle discursou), todo mundo se assustou. E ela não foi treinada, nada”, disse o ex-presidente.

