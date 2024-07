Política Michelle Bolsonaro reage à reclamação de Carlos Bolsonaro: “Que Deus nos livre da inveja”

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2024

Ex-primeira-dama respondeu ao enteado na postagem de Nikolas Ferreira. (Foto: Reprodução)

Depois de o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL) reclamar do próprio pai em rede social, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) reagiu. Nesse sábado (6), Carlos havia incluído um comentário abaixo de foto publicada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) no Instagram. A imagem exibe o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com Aurora, filha de Nikolas, no colo. “Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não”, disse Carlos.

Horas depois da publicação do filho “02” do ex-presidente, Michelle escreveu “que Deus livre e guarde Aurora de toda inveja e maldade”. Mais cedo, o próprio Carlos quis dar visibilidade à crítica feita e republicou o comentário feito na rede social X (ex-Twitter).

Mais cedo, Carlos publicara mais uma reclamação em sua rede social, mas sem dar maiores indícios sobre a quem estaria se referindo.

“As coisas estão cada dia mais estranhas. Quanto mais inútil ou prejudicial você for mais apoio você recebe. Eu vou é tirando meu cavalo da chuva e me recolhendo à minha insignificância”, escreveu. Carlos Bolsonaro tem uma filha com pouco mais de 1 ano de idade e que nasceu nos Estados Unidos. Segundo o filho do ex-presidente, atualmente, a menina estaria morando em Brasília.

Histórico

Michelle e Carlos têm um grande histórico de indiretas trocadas. Depois de o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva vencer a eleição presidencial contra Bolsonaro, Michelle e o seu marido deixaram de se seguir no Instagram — Carlos é conhecido por gerir as redes sociais do próprio pai.

O incidente levou a Michelle ter que desmentir que houve uma desunião entre ela e Bolsonaro.

Joias

Michelle evitou, nesse sábado (6), comentar o indiciamento de Bolsonaro e outros 11 aliados pela Polícia Federal (PF) no caso das joias sauditas. Ao ser questionada após o fim da CPAC Brasil, evento com líderes da direita em Balneário Camboriú (SC), respondeu: “Que joias? Você tem que perguntar para quem ficou com as joias. Eu não sei de nada”, disse ela.

O ex-presidente também foi questionado e preferiu desconversar: “Indiciamento da PF? Eu falo ao vivo com a TV Globo”, respondeu Bolsonaro. Ele discursou duas vezes ao longo do dia, mas evitou o assunto, dizendo apenas que a imprensa não iria desgastá-lo.

Nas falas, ex-chefe do Executivo se limitou a dizer que está disponível para uma sabatina de duas horas na televisão para responder sobre qualquer assunto. No segundo pronunciamento afirmou que, apesar de ser alvo da PF, “não vai recuar”.

A PF indiciou Bolsonaro na última quinta-feira (4), pelos supostos crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro no caso das joias sauditas.

O relatório foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que agora pedirá à Procuradoria-Geral da República (PGR) para se manifestar sobre as conclusões da PF. Caberá à PGR decidir se apresenta uma denúncia contra Bolsonaro e outros 11 aliados também indiciados.

Segundo o relatório policial, o ex-presidente e seus correligionários “atuaram para desviar presentes de alto valor recebidos em razão do cargo pelo ex-presidente para posteriormente serem vendidos no exterior”.

