Política Michelle Bolsonaro turbina vendas de cosméticos

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2023

Michelle já havia usado as suas redes sociais para fazer publicidade sobre cosméticos. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Após três meses nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou ao Brasil nessa semana, impulsionando uma sacada estratégica de Michelle Bolsonaro. A ex-primeira-dama aproveitou o dia para promover cosméticos do projeto em parceria com o maquiador uruguaio, Agustin Fernandez, amigo da família Bolsonaro.

Michelle lançou uma linha de cosméticos junto de seu melhor amigo – e de quem não desgrudou nem durante a temporada nos Estados Unidos. O anúncio dos produtos foi feito pelo próprio maquiador durante uma entrevista ao canal Jovem Pan.

Após deixar o cargo de primeira-dama do Brasil com a derrota do marido nas urnas, a esposa de Bolsonaro surpreendeu os seguidores ao tentar emplacar uma carreira de influenciadora digital, fazendo “publi” de produtos duvidosos. A cartilha segue a mesma linha de ex-BBB’s cancelados que usam a alternativa para retomar suas vidas e a popularidade.

A nova aparição da dupla acontece agora para a divulgação da linha que leva o nome e a imagem de Michelle com escolhas feitas por ela própria, conforme explicado pelo empresário na entrevista ao canal bolsonarista.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro entrou para a indústria da beleza no dia do seu aniversário, quando completou 41 anos, e em meio a um projeto que visa a ascensão da mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro na política. No dia 21 de março ela tomou posse como presidente do PL Mulher, setor do partido dedicado a políticas voltadas ao público feminino.

Na ocasião do lançamento da marca de cosméticos, Agustin Fernandez, maquiador, influencer e amigo da ex-primeira-dama, fez o anúncio do empreendimento em sua conta no Instagram, onde possui mais de 4,7 milhões de seguidores.

Em janeiro, Michelle já havia usado as suas redes sociais para fazer publicidade sobre cosméticos e um colar com o formato do mapa do Brasil. À época, ela divulgou um link para compra dos produtos. No mês passado, a ex-primeira-dama voltou a fazer propaganda nas redes sociais, desta vez de “um mousse de limpeza facial profunda com escova de silicone”.

Investida

Esta não é a primeira vez que a família Bolsonaro investe em marcas na tentativa de fidelizar e angariar apoiadores. Em fevereiro, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciou a “Bolsonaro Store”, loja online com produtos que fazem referência ao mandato do pai, sob a justificativa de “manter vivo na memória boa parte dos feitos”.

Os produtos variam entre calendários, canecas, tábuas de churrasco e uma estatueta reproduzindo a silhueta de Bolsonaro. Todos com o slogan “nosso sonho segue mais vivo do que nunca”. Em outro momento, o parlamentar também divulgou camisetas de uma loja parceira da Bolsonaro Store, da empresária goiana Lucinha Correia. Dentre as estampas, o design “Deus, família & Brasil” já foi divulgado pela família Bolsonaro, além de outras peças com dizeres religiosos.

2023-04-01