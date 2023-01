Geral Michelle Bolsonaro vira garota-propaganda de produtos para a pele

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

Ex-primeira-dama deixou para trás a temporada de discursos nos púlpitos de igrejas evangélicas. (Foto: Reprodução/Instagram)

Michelle Bolsonaro deixou para trás a temporada de discursos nos púlpitos de igrejas evangélicas, uma prática que virou rotina na campanha eleitoral. Talvez com o intuito de ressignificar o papel de ex-primeira-dama, está usando seus dias em Orlando (EUA) para anunciar produtos para a pele em sua conta no Instagram.

Em vários vídeos curtos que postou, todos com a tarja “produtos que amo” ou “peça o seu aqui”, Michelle propagandeia:

“Olá, meus queridos. A gente está passando aqui hoje para mostrar pra você dois produtos que eu amo do meu amigo Agustin Fernandez. Um que eu uso antes de maquiar e outro que eu uso antes de dormir.”

O conjunto de vídeos ainda conta com frames da ex-primeira dama usando os produtos e se maquiando, além de segundos de Michelle treinando as falas.

Fernandez é um dos melhores amigos da mulher de Jair Bolsonaro. Era também o seu maquiador oficial. No ano passado, chegou a viajar a Londres para o velório da rainha Elizabeth II como integrante da comitiva presidencial.

Uma segunda publicidade da ex-primeira dama é um colar com o formato do Brasil. Nessa propaganda, Michelle apenas mostra uma foto usando o acessório: “meu colar favorito”. O site linkado na publicação leva até o site de venda que cobra R$ 97 pela semijoia, valor promocional. A plataforma diz que o valor original é de R$ 247.

Sigilo de 100 anos

Em outro caso recente envolvendo Michelle, um dos sigilos de 100 anos impostos durante a gestão de Jair Bolsonaro caiu no início deste mês. No primeiro caso de revisão feita pela gestão petista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República liberou ao jornal O Estado de S. Paulo o acesso à lista de pessoas que foram visitar a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro no Palácio da Alvorada.

A relação tem 565 registros de entrada na residência oficial e abrange o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2022. Pastor e “personal stlyist” são alguns que aparecem no controle de duas portarias do Alvorada: a principal e a de serviço. A informação sobre quem foi visitar a então primeira-dama havia sido requerida durante o governo Bolsonaro por um cidadão com base na Lei de Acesso à Informação (LAI). Na época, o pedido foi negado sob alegação de que era um dado pessoal protegido por 100 anos.

A relação de visitas a Michelle Bolsonaro informa data e hora da entrada das pessoas que entraram no Alvorada. Nas portarias principal e de serviço, a identificação do visitante aparece acompanhada da explicação “finalidade: dama”, referência à motivação da entrada na residência oficial da presidência da República. O documento abrange o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022.

A frequentadora mais assídua do Alvorada é Nídia Limeira de Sá. Diretora de Acessibilidade e Apoio a Pessoas com Deficiência do Ministério da Educação, Nídia atua na área que é da predileção de Michelle. Na rede social, Nídia celebrou o fato de a primeira-dama ter prestigiado seu aniversário de 60 anos.

Indicada para o Conselho Nacional de Defesa da Pessoa com Deficiência, Nídia esteve 51 vezes na residência oficial no período de um ano, o equivalente a uma média de quatro visitas por mês. Ela foi exonerada do cargo no MEC no dia 2 de janeiro, na primeira leva de exonerações feitas pelo governo petista para tirar de postos de confiança pessoas associados a Bolsonaro.

O segundo mais assíduo foi o pastor Claudir Machado. Seu nome aparece 31 vezes na lista de visitas à primeira-dama no Alvorada. Nas redes, ele se identifica como “de direita e conservador”. Na virada do ano, postou foto ao lado da primeira-dama declarando seu “profundo carinho, respeito e admiração”.

Juliene Cunha também está na lista. Ela é registrada como empresária individual e as portarias do Alvorada registram 24 entradas, uma média de duas por mês no ano passado. A versão original deste texto informava que Juliene é cabeleireira, mas a própria Michelle usou a rede social para fazer um único comentário em relação ao assunto: disse que Juliene é sua manicure. As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.

