Geral Michelle Obama e seu irmão relembram o dia em que ele foi acusado de roubar a própria bicicleta

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Michelle e o irmão Craig quando eram crianças. (Foto: Reprodução Instagram)

Michelle Obama revelou em seu podcast no Spotify na quarta-feira (16) que seu irmão Craig Robinson foi parado na rua pela polícia quando tinha 10 anos e acusado de roubar a própria bicicleta. De acordo com a ex-primeira dama dos Estados Unidos, os policiais só acreditaram que o menino não era ladrão depois que o pequeno os levou até em casa para que conversassem com a mãe dele.

Craig e sua mãe Marian Robinson participaram do podcast de Michelle como convidados e ajudaram a ex-primeira dama a relembrar a história da infância em Chicago. De acordo com Michelle, 56, apesar de ela e o irmão terem sido criados com ética e valores, “quando você deixa a segurança de sua casa e vai para a rua, ser negro é um crime por si só”, então é preciso agir com “um nível de cautela e medo”.

Em conversa com os familiares sobre os protestos antirracistas acontecendo nos EUA, Michelle lembrou de quando Craig, na época com 10 anos, estava pedalando na rua em sua nova bicicleta amarela de 10 marchas que havia ganhado dos pais. “Você estava andando na rua e foi parado pela polícia, que o acusou de roubar sua própria bicicleta”, disse Michelle. “Eles não acreditaram em você, a ponto de você pedir para ser levado para casa, onde eles poderiam verificar a verdade”, disse.

Situação assustadora

Craig disse que a situação foi “assustadora”. “Sempre me ensinaram que os policiais são seus amigos e eles vão acreditar na verdade, e eu estava dizendo a verdade e esse cara não acreditava em mim”, lembrou. “Ele agarrou minha bicicleta e não soltava, e eu fiquei tentando me explicar. Eu era tão inocente! Dizia, ‘Não, você entendeu tudo errado, esta é a minha bicicleta. Não se preocupe, esta não é uma bicicleta roubada’. E ele não acreditou em mim. Fiquei com o coração partido, e finalmente disse a ele, ‘olha, você pode me levar para a minha casa e eu vou provar para você que esta é a minha bicicleta’”, afirmou.

Eles colocaram a bicicleta de Craig no porta-malas do carro da polícia e o levaram para casa, onde sua mãe estava esperando. No podcast, Marian conta que ao conversar os policiais e entender a situação começou a repreendê-los por tratarem seu filho inocente como um ladrão. “Eu disse, ‘o que vocês fizeram foi cancelar um monte de coisas que estávamos ensinando a eles’. E acho que vocês precisam voltar aqui e falar com ele. E, pelo menos, admitir que cometeram um erro grave, para não apagar tudo o que tentamos ensinar aos nossos filhos”, relembra.

Marian afirmou ainda que os dois policiais que não acreditaram em Craig eram negros. “O racismo está tão arraigado na cultura da polícia que eles agiram exatamente como qualquer outro policial. É quase como se acreditassem que é assim que deveriam agir”, disse Marian. As informações são da revista Crescer.

