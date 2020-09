Esporte Mick Schumacher vai pilotar a Ferrari heptacampeã do pai em treino livre do GP da Itália

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Michael Schumacher com a Ferrari F2004 em Interlagos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em comemoração ao GP 1000 da Ferrari, Mick Schumacher vai pilotar o modelo F2004 no treino livre de Mugello, no GP da Itália. O carro é o mesmo que o pai pilotou na temporada de 2004, quando levou o sétimo campeonato mundial com a equipe italiana.

Com a F2004, a soberania da Ferrari foi consagrada com o heptacampeonato de Schumacher, além de ter sido o quinto título consecutivo do piloto pela escuderia italiana (de 2000 a 2004). Foram 13 vitórias na conta dele e duas na de Rubens Barrichello, que terminou o ano como vice-campeão. A dupla ainda fez uma dobradinha no pódio em oito GPs, sendo sete deles com Schumacher à frente.

Não é a primeira vez, no entanto, que o jovem piloto tem a oportunidade de guiar a F2004. Em 2009, no GP da Alemanha em Hockenheim, Mick já havia tido a mesma experiência. Em outras duas ocasiões, Mick pilotou carros de F1, mas foram modelos antigos usados pelo pai. Antes do GP da Bélgica de 2018, Schumacher também guiou a Benetton B194 da temporada de 1994.

Atualmente, Mick está na Fórmula 2 e ocupa a vice-liderança do campeonato. Na corrida de Monza, no último fim de semana, ele garantiu o quarto lugar e ficou a apenas seis pontos do atual líder, Callum Ilott. Tanto Schumi quanto Ilott são da academia da Ferrari e disputam uma possível vaga na Fórmula 1.

Apesar do clima de comemoração para o GP 1000, atualmente o cenário da equipe de Maranello é bem diferente do que se via quando o F2004 estava nas pistas. Charles Leclerc e Sebastian Vettel acabaram abandonando a última corrida, em Monza, e sequer puderam fazer jus ao “fator casa”. O abandono dos dois acabou não somando pontos na classificação, que até agora tem Leclerc em 7º e Vettel em 13º.

Schumacher

Há exatos seis anos, a assessora de imprensa de Michael Schumacher, Sabine Kehm, anunciava que o ex-piloto de Fórmula 1 estava deixando o hospital suíço de Lausanne pra continuar o tratamento em sua casa, também na Suíça, na cidade de Gland.

Schumacher foi hospitalizado no dia 29 de dezembro de 2013, dia em que sofreu um gravíssimo acidente enquanto esquiava nos Alpes Franceses, quando bateu sua cabeça contra uma pedra. Inicialmente ele foi internado no Hospital de Grenoble, onde ficou até 16 de junho de 2014.

Depois deste período na França, Schumacher foi transferido para uma clínica de recuperação em Lausanne, na Suíça, onde permaneceu justamente até 9 de setembro de 2014.

Até hoje, desde o acidente, nenhuma informação mais detalhada sobre o real estado de saúde do heptacampeão mundial de F1 foi divulgada, nem por sua assessoria, familiares ou amigos mais próximos que o visitaram, seja durante o período em que esteve hospitalizado ou em sua mansão na Suíça. Entre aqueles que viram Michael Schumacher com maior proximidades estão o brasileiro Felipe Massa e o francês Jean Todt, atual presidente da FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte