Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2022

A Microsoft promete exibir mais dados do organograma ao qual a pessoa está inserida. Foto: Divulgação A Microsoft promete exibir mais dados do organograma ao qual a pessoa está inserida. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Microsoft deve liberar uma versão expandida dos cartões de perfil do Teams. O objetivo é exibir mais informações sobre o usuário, como os dados de contato, informações do LinkedIn ou endereços de e-mail, como já ocorre na versão corporativa.

Esse novo recurso deve oferecer uma exibição mais ampla dos dados do mensageiro. Os cartões parecem inspirados naqueles usados há anos em gerenciadores de e-mail como o Outlook e o Gmail. Basta clicar sobre o nome do remetente para exibir os dados na tela de modo organizado.

Como o programa é cada vez mais usado no ambiente corporativo, as pessoas podem precisar de informações sobre aquele contato de modo rápido. Isso pode ser particularmente útil em grandes grupos de debate, ou em empresas multissetoriais, onde as pessoas podem ter nomes iguais ou cargos similares.

A Microsoft promete exibir mais dados do organograma ao qual a pessoa está inserida, se ela estiver vinculada a alguma empresa. Assim, além de ver o nome e o e-mail, por exemplo, você também saberá qual é o cargo dela ou qual divisão pertence.

Até o momento, o cartão expandido do Microsoft Teams é exclusivo para usuários do programa no desktop, ainda em fase de testes preliminares. Se tudo correr bem, a expectativa é disponibilizar para os usuários em fevereiro de 2023, porém ainda sem uma data estipulada.

Não há previsão de lançamento no aplicativo para iOS ou Android. Embora seja um ponto negativo, não deve ser tão sentido assim, afinal a maioria das pessoas do mundo corporativo usa o Teams no computador de mesa ou no notebook.

Apesar de ser um recurso muito útil para empresas, os cartões expandidos devem favorecer também contas pessoais – que hoje não contam com nada parecido. É muito melhor ter acesso rápido a dados úteis dos seus contatos, sem precisar pedi-los ou ficar na dúvida se aquela é a pessoa desejada.

No início do mês, a Microsoft liberou um recurso de grupos, ao estilo do Facebook, para atrair “usuários comuns” para o Teams. A ideia dos hubs da comunidade é reunir usuários com base em assuntos em comum, como a organização de festas ou um grupo de debate sobre séries.

