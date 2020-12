“Dá borboletas no estômago pelo incerto, mas esse salto eu vejo mais como uma oportunidade do que como ameaça. Para seguir explorando meus limites. Se o futebol me diz que não estou preparado, vou para outra coisa. Não tenho medo do fracasso. Sempre penso que venho de uma ilha muito bonita, mas o pior que pode me passar é voltar e viver neste paraíso”, disse o técnico.

O provável técnico colorado para a próxima temporada está passando as festas com a família na Espanha e é esperado em Porto Alegre no início de janeiro para assinar contrato com o Inter por dois anos.

Mesmo com a vinda de Ramírez praticamente acertada, o novo presidente colorado eleito, Alessandro Barcellos, deve conversar com o técnico Abel Braga para convencê-lo a ficar até fevereiro no comando colorado, antes da chegada do novo técnico. Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, Abel não deve aceitar o pedido, e sua última partida a frente da equipe colorada será contra o Bahia, neste domingo (27), às 16h, na Fonte Nova, pelo Brasileirão.