Inter

25 de dezembro de 2020

Técnico assumiu equipe colorada após a saída de Eduardo Coudet

O Inter encara o Bahia neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E será no nordeste, nas vésperas do último jogo do ano para o colorado, que alguma questões de bastidores devem ter desfechos.

Isso porque o novo presidente eleito, Alessandro Barcellos, tentará convencer Abel Braga a ficar no cargo até o final do seu contrato, em fevereiro de 2021. No entanto, conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, Abel não está satisfeito com os rumores do novo técnico, e a possibilidade de os dois trabalharem juntos numa transição é praticamente descartada. Sendo assim, a conversa irá só formalizar a saída do técnico.

O atual presidente colorado, Marcelo Medeiros foi quem convidou o novo mandatário para estar com a delegação na viagem. Já houve um contato rápido entre Abel e Barcellos no início da semana, e foi o próprio Abel Braga quem sugeriu a conversa na Bahia. Nesta semana, surgiram informações de que a partida de domingo, contra o Bahia, seria a última de Abel Braga comandando o colorado. O contrato do técnico com o Inter não prevê multa rescisória.

Com Miguel Ángel Ramírez, o Inter já possui conversas para comandar a equipe a partir de 2021. O técnico espanhol já se despediu do Independiente Del Valle, e viajou para a Espanha, para passar as festas com a família. A expectativa é de que o novo técnico chegue em Porto Alegre nos primeiros dias de janeiro para assinar contrato por dois anos com o Inter.

