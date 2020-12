Inter Inter não deve renovar contrato e Musto se despede do colorado

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 24 de dezembro de 2020

O jogo contra o Bahia, no próximo domingo (27), deve marcar a despedida de mais um jogador no Internacional. Musto fará a sua última partida com a camisa colorada. O volante nem deverá ser titular, mas será a última partida em que ele ficará à disposição da comissão técnica colorada. O contrato termina no dia 31 se dezembro, e ele será devolvido ao Huesca-ESP.

Musto tem contrato com o Huesca até junho de 2021, e seu futuro deve ser definido no velho continente. No momento, o clube luta contra o rebaixamento no campeonato Espanhol.

No Inter, Musto, de 33 anos, jogou 34 partidas, mas sofreu com muitas críticas com um desempenho que não agradou.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

