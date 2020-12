Brasil Rio de Janeiro: incêndio atinge hospital em São Gonçalo

24 de dezembro de 2020

Hospital e Clínicas São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Um incêndio atingiu na tarde desta quinta-feira (24) o Hospital e Clínica de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente, que ocorreu por volta das 14h, deixou pelo menos um morto e três feridos. A identificação das vítimas não foi divulgada pelos bombeiros. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo já foi controlado, mas as equipes de resgate continuam no local. Os bombeiros trabalham no local com homens de pelo menos cinco quartéis.

Ainda não se sabe a origem da explosão. Por volta das 14h55, ainda de acordo com os bombeiros, o fogo estava controlado. Nas redes sociais, o vereador eleito de São Gonçalo Romário Regis (PCdoB) publicou vídeo com imagens da retirada de pacientes do local por bombeiros, profissionais do hospital e socorristas do Samu.

Ele também afirmou que o incêndio atingiu o 5º andar do prédio. “Antes do incêndio as pessoas escutaram um barulho de explosão. Os bombeiros controlaram rapidamente o fogo, mas pelo menos uma pessoa morreu e outras ficaram feridas”, relatou.

