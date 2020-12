Porto Alegre Dmae garante mais R$ 12 milhões para tratamento de esgoto de Porto Alegre

O segundo termo aditivo do contrato com a ANA (Agência Nacional das Águas), no valor de R$ 12 milhões, foi assinado nesta semana pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), Caixa Econômica Federal, Prefeitura de Porto Alegre e Comitê de Bacia do Lago Guaíba.

Desde o início do contrato ANA Prodes, em 2012, o Dmae já recebeu R$ 30 milhões para serem aplicados no SES (Sistema de Esgotamento Sanitário) da Serraria. Para a Zona Norte, o Departamento pode alcançar R$ 8 milhões para o Sistema Sarandi. Ao todo serão R$ 50 milhões investidos no tratamento de esgoto da Capital.

