26 de março de 2025

Presidente do país sul-americano também destacou atuação do goleiro Bento, em placar que "poderia ser muito pior" para a Seleção Brasileira. Foto: Divulgação Presidente do país sul-americano também destacou atuação do goleiro Bento, em placar que "poderia ser muito pior" para a Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A derrota do Brasil para a seleção argentina na terça-feira (25) foi uma surpresa até para os argentinos. Javier Milei, presidente do país sul-americano, classificou como um “baile mórbido” o desempenho de sua seleção contra o maior rival, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, no estádio Monumental, do River Plate.

“Não me recordo de ter visto uma partida em que tivemos um baile tão mórbido contra o Brasil”, afirmou Milei, à Radio Mitre, na manhã desta quarta-feira (26). “Me parece que foi algo descomunal, não só pela quantidade de gols, mas pelo desempenho do goleiro brasileiro (Bento), que teve uma participação importante. Poderia ter sido muito pior para o Brasil.”

Em Buenos Aires, a equipe de Dorival Júnior não conseguiu se colocar como uma ameaça a Lionel Scaloni e seus comandados, tornando-se uma presa fácil na goleada por 4 a 1 no estádio Monumental, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias.

Contratado em 2024 para suceder Fernando Diniz no comando técnico e logo após o fracasso no projeto de trazer Carlo Ancelotti, Dorival Júnior já vive uma pressão para ser descartado, após insucessos e maus desempenhos nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Filipe Luís, que tem mais títulos do que derrotas no comando técnico do Flamengo, tem seu nome ventilado para a Seleção Brasileira.

Ao final da 14ª rodada, o Brasil aparece na quarta colocação, com 21 pontos, seis pontos acima da sétima colocada Venezuela, que hoje disputaria a repescagem mundial das eliminatórias. Os seis primeiros times das Eliminatórias Sul-Americanas se classificam diretamente à Copa do Mundo e o sétimo vai à repescagem. Restam quatro rodadas a serem disputadas pela competição.

