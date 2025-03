Economia Brasil tem déficit de 8,7 bilhões de dólares nas contas externas em fevereiro, maior para o mês desde 2014

Por Redação O Sul | 26 de março de 2025

No acumulado de 12 meses, rombo passou de 3,02% do PIB em janeiro para 3,28% em fevereiro.

Brasil teve déficit de US$ 8,758 bilhões na conta corrente em fevereiro, após um saldo negativo de US$ 8,655 bilhões em janeiro, informou o Banco Central.

O déficit foi o maior para o mês desde 2014, quando as transações correntes tiveram saldo negativo de US$ 8,905 bilhões. A conta corrente tem saldo deficitário de US$ 17,318 bilhões no acumulado do ano. No acumulado de 12 meses, o rombo passou de 3,02% do Produto Interno Bruto (PIB) em janeiro para 3,28%, o maior nível desde maio de 2020, quando ficou em 3,46%.

A balança comercial teve déficit de US$ 979 milhões no mês passado, segundo a metodologia do BC. A conta de serviços teve déficit de US$ 3,889 bilhões. A conta de renda primária ficou negativa em US$ 4,104 bilhões, e a conta financeira, negativa em US$ 9,931 bilhões.

O BC espera um déficit de US$ 58,0 bilhões nas transações correntes este ano, o equivalente a 2,7% do PIB, segundo o mais recente Relatório Trimestral de Inflação (RTI). Os números serão atualizados no Relatório de Política Monetária (RPM) amanhã.

Dívida externa

O Banco Central estima que a dívida externa brasileira atingiu US$ 350,793 bilhões em fevereiro. A dívida externa era de US$ 346,483 bilhões em janeiro e de US$ 347,534 bilhões em dezembro, calcula a autarquia.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 265,827 bilhões em fevereiro, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 84,966 bilhões.

A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 9,30 bilhões em fevereiro. Em janeiro, o IDP havia somado US$ 6,501 bilhões.

No acumulado do primeiro bimestre de 2025, a entrada líquida de IDP soma US$ 15,802 bilhões. Em 12 meses, atingiu US$ 72,459 bilhões, o equivalente a 3,38% do Produto Interno Bruto (PIB).

O BC espera entrada líquida de US$ 70 bilhões em IDP em 2025, o equivalente a 3,2% do PIB, segundo o mais recente Relatório Trimestral de Inflação (RTI). Os números serão atualizados no Relatório de Política Monetária (RPM) nesta quinta-feira (27)

Fluxo cambial

O fluxo cambial total do Brasil está negativo em US$ 7,530 bilhões em fevereiro, até o dia 24. O fluxo financeiro é negativo em US$ 7,676 bilhões, e o comercial, positivo em US$ 146 milhões.

O canal financeiro – que reúne investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamentos de juros, entre outras operações – teve compras de US$ 35,433 bilhões e vendas de US$ 43,109 bilhões no período.

Na conta do comércio exterior, houve importações de US$ 12,544 bilhões e exportações de US$ 12,690 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 1,480 bilhão de adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 3,214 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 7,996 bilhões nas demais operações.

(Estadão Conteúdo)

2025-03-26