Mundo Milei dentro e Lula fora: quem já foi chamado para posse de Trump em janeiro

23 de dezembro de 2024

Presidente da Argentina é um aliado ferrenho de Trump. (Foto: Reprodução)

Quebrando uma tradição política americana que mantinha os chefes de Estado estrangeiros longe da transferência de poder na Casa Branca, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, já começou a distribuir convites para sua cerimônia de posse, marcada para 20 de janeiro de 2025, a alguns líderes mundiais.

A lista, feita de maneira informal, inclui principalmente aliados ferrenhos do republicano, a exemplo de Javier Milei, da Argentina, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, mas também conta com chefes de Estado que não tiveram boas relações com o país no passado recente, como o presidente da China, Xi Jinping. Até o momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não recebeu convite.

Não é comum que presidentes de outros países participem da posse no Capitólio, sede do poder legislativo dos Estados Unidos. Na inauguração do atual mandatário, Joe Biden, por exemplo, estiveram presentes apenas ex-presidentes americanos, como Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama. Derrotado, Trump não compareceu ao evento, ao contrário do seu então vice, Mike Pence.

“Esse é um exemplo do presidente Trump criando um diálogo aberto com líderes de países que não são apenas aliados, mas nossos adversários e também nossos concorrentes”, disse à Fox News a porta-voz de Trump, Karoline Leavitt.

“Ele está disposto a conversar com qualquer um e sempre colocará os interesses da América em primeiro lugar.”

A equipe de transição de Trump confirmou na última semana que o republicano havia convidado o presidente chinês para sua cerimônia de posse. Pouco depois do anúncio, Trump disse durante um evento na Bolsa de Valores de Nova York que estava cogitando outros convites “arriscados”.

“Convidei muitas pessoas ótimas, e todas aceitaram. Todo mundo que convidei aceitou”, acrescentou o presidente eleito.

A presença de Xi, no entanto, é improvável e espera-se que o embaixador da China nos EUA represente o presidente no evento, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto que conversaram com a emissora americana CNN.

De acordo com a equipe de transição do republicano, além de Xi, Milei e Meloni, a lista de chefes de Estado já convocados inclui o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cujo polêmico expurgo de gangues criminosas atraiu denúncias de violações de direitos humanos.

Quando questionado por repórteres se o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, havia sido convidado para a cerimônia de posse, Trump disse que não, mas que “se ele quiser vir, eu gostaria de recebê-lo”.

O Kremlin, por sua vez, afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, também não recebeu nenhum convite para participar do evento em Washington, embora o republicano tenha afirmado durante uma entrevista à revista Time realizada no fim de novembro que mantém boas relações com a Rússia.

Os convites para participar da posse presidencial têm sido feitos, por enquanto, de maneira informal através de telefonemas a respeito de outros assuntos ou canais secretos, e não diretamente entre Trump e outros líderes. Desde que venceu as eleições, Trump falou com lideranças de todo o mundo e recebeu várias delas em sua residência em Palm Beach, na Flórida.

2024-12-23