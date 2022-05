Agro Milhares de agricultores são recebidos nas estações de trabalho da Emater/RS-Ascar e na Exporural

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

As comitivas, conduzidas em parceria com a empresa Ouro e Prata, serão recepcionadas no espaço da Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (Aters), onde podem conferir 15 temáticas, e depois visitar as demais atrações da Exporural. Foto: Fenasoja Foto: Fenasoja

Agricultores de 43 municípios da Fronteira Noroeste e das Missões são aguardados nesta semana em excursões com destino à Exporural, um dos principais atrativos da Feira Nacional da Soja (Fenasoja 2022), que segue até o próximo domingo (08), em Santa Rosa. As comitivas, conduzidas em parceria com a empresa Ouro e Prata, serão recepcionadas no espaço da Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (Aters), onde podem conferir 15 temáticas, e depois visitar as demais atrações da Exporural. Além disso, estão sendo recebidas diariamente nas estações de trabalho da Emater/RS-Ascar um grande número de pessoas, interessadas em conhecer mais sobre tecnologias para facilitar o trabalho, ampliar a produtividade e a renda, assim como ideias para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar no meio rural. Apenas neste domingo (02), o Parque Municipal de Exposições Alfredo Leandro Carlson recebeu mais de 56 mil visitantes.

Nesta segunda-feira (02) foram recebidas comitivas de Dezesseis de Novembro, Pirapó, Guarani das Missões, Horizontina, Porto Lucena, Porto Vera Cruz, Senador Salgado Filho, Tucunduva e Ubiretama. Os agricultores acompanharam a visita guiada, por grupos de interesse, em estações sobre bovinocultura de leite, defesa sanitária animal, meliponicultura, horta doméstica, tecnologias para olericultura, proteção de nascentes, secagem e armazenagem de grãos, tecnologia de aplicação, reservação de água e irrigação e práticas conservacionistas de solo.

Apicultura, variedades de milho, acesso ao crédito rural embelezamento de arredores e bem-estar social, agroindústria e o resgate da evolução no meio rural local no Mini Mundo da Agricultura Familiar e na exposição de equipamentos antigos junto aos Caminhos da Soja também são temáticas abordadas no espaço.

Na terça-feira (03) será a vez de receber agricultores de Alecrim, Eugênio de Castro, Guarani das Missões, Novo Machado, Porto Xavier, Sete de Setembro e Vitória das Missões.

Os grupos de Caibaté, Mato Queimado, Cerro Largo, Cândido Godói, Entre-Ijuís, Giruá, Independência, Porto Lucena, São José do Inhacorá e São Nicolau serão recepcionados na quarta-feira (04/05).

Na quinta-feira (05) a Fenasoja recebe as excursões vindas de Campina das Missões, Doutor Maurício Cardoso, Garruchos, Porto Mauá, Rolador, Santo Cristo, São Miguel das Missões e Sete de Setembro.

A rodada de excursões encerra na sexta-feira (06), com a participação dos municípios de Alegria, Boa Vista do Buricá, Bossoroca, São Paulo das Missões, Nova Candelária, Salvador das Missões, Santo Ângelo e São Pedro do Butiá.

Quem visitar a feira também pode conferir outros atrativos preparados pela Emater/RS-Ascar, como a Cozinha Experimental da Soja, local em que são realizadas diariamente oficinas de pratos derivados de soja, e o Pavilhão da Agroindústria Familiar, onde podem ser adquiridos produtos de 53 agroindústrias, além de exposição de floriculturas.

