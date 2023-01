Porto Alegre Milhares de fiéis participam da procissão de Navegantes em Porto Alegre

22 de janeiro de 2023

A imagem da santa foi levada até a Igreja do Rosário, no Centro Histórico da Capital

Milhares de fiéis participaram, na manhã deste domingo (22), da procissão terrestre que conduziu a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes do santuário, na Zona Norte de Porto Alegre, até a Igreja do Rosário, no Centro Histórico.

Após a pandemia de coronavírus, essa foi a primeira vez que o ato religioso ocorreu de forma totalmente presencial. Remadores devotos da santa transportaram o andor pelas ruas da Capital, depois de uma missa com a presença do arcebispo metropolitano Dom Jaime Spengler e do pároco de Navegantes, padre Remi Maldaner.

Em seguida, iniciou a caminhada, que percorreu as vias Presidente Roosevelt, Farrapos, Voluntários da Pátria e Vigário José Inácio. Agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) acompanharam os fiéis durante o trajeto.

A imagem da santa permanecerá na Igreja do Rosário até o dia 2 de fevereiro, quando voltará em procissão para o Santuário de Navegantes.

