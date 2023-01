Rio Grande do Sul Quase cem ganhadores de sorteio do programa Nota Fiscal Gaúcha ainda não solicitaram o resgate dos prêmios

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2023

Os cidadãos contemplados são comunicados no site ou aplicativo do NFG, quando a pessoa acessa a sua conta no programa Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Ainda há 98 cidadãos contemplados no sorteio mensal 121 do programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha), referente ao mês de outubro, que não solicitaram o resgate dos seus prêmios. Esses consumidores acumulam mais de R$ 53 mil em prêmios em dinheiro que podem ser resgatados até sábado (28).

Pelo regulamento do programa, o prazo para solicitar o resgate após a homologação do sorteio é de 90 dias. Os cidadãos contemplados são comunicados no site ou aplicativo do NFG, quando a pessoa acessa a sua conta no programa.

Como solicitar o resgate?

No site ou no app, efetue o login com seu CPF e senha; em “Meus Prêmios”, solicite o resgate; informe os dados solicitados pelo sistema e aguarde a disponibilização do prêmio

O programa

O Nota Fiscal Gaúcha é um programa que incentiva os cidadãos a pedirem a nota fiscal e a solicitarem a inclusão do CPF no momento da emissão do documento fiscal para participar dos sorteios.

Por meio do programa, os cidadãos concorrem a prêmios em dinheiro, e as entidades sociais por eles indicadas são beneficiadas por repasses. Atualmente, o NFG conta com 2,8 milhões de inscritos, mais de 300 mil estabelecimentos cadastrados e mais de 3,7 mil entidades indicadas.

Além da premiação mensal, há outras modalidades de sorteio nas quais o cidadão concorre a prêmios em dinheiro. Uma delas é o Receita da Sorte, que distribui prêmios de R$ 500 diariamente. Outra vantagem de participar do programa NFG são os descontos no IPVA.

