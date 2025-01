Porto Alegre Milhares de pessoas participam do Réveillon no Parque Harmonia, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2025

Queima de fogos de artifício foi uma das atrações da festa Foto: Marcelo Viola/PMPA Queima de fogos de artifício foi uma das atrações da festa. (Foto: Marcelo Viola/PMPA) Foto: Marcelo Viola/PMPA

Milhares de pessoas participaram do Réveillon no Parque Harmonia, em Porto Alegre. A festa começou no início da noite de terça-feira (31), com shows, gastronomia e queima de fogos, e se estendeu pela madrugada desta quarta (1º).

O público acompanhou apresentações de artistas nacionais e locais, como Lauana Prado, Só Pra Contrariar, Papas da Língua, Alma Gaudéria, Luiza Barbosa, Estado Maior da Restinga, DJ Capu, Gangster, DKG, A Figa e Viny.

Um dos momentos mais aguardados foi a queima de fogos, que encantou o público por oito minutos. Respeitando a legislação, os artefatos com baixo ruído foram lançados de três pontos estratégicos: dois no Guaíba e um no Parque Harmonia.

A segurança foi reforçada no local com o apoio da Brigada Militar, da Guarda Municipal, da Polícia Civil e de seguranças privados. As autoridades não divulgaram uma estimativa oficial de público.

O prefeito Sebastião Melo e a primeira-dama Valéria Leopoldino participaram da festa. “Depois de tudo o que vivemos em 2024, é emocionante ver os porto-alegrenses celebrando com otimismo, dançando, sorrindo e compartilhando momentos com quem mais amam na chegada de um novo ciclo no nosso querido Parque Harmonia. Que 2025 chegue repleto de realizações para a nossa Capital e sua gente”, disse Melo.

