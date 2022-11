Política Militar da FAB morre após levar tiro na cabeça no Ministério da Defesa; caso é tratado como homicídio

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

O soldado Kauan Jesus de Cunha Duarte tinha 19 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um militar da Força Aérea Brasileira (FAB) morreu, neste sábado (19), após ser atingido por um tiro na cabeça no anexo do Ministério da Defesa, em Brasília. O caso foi registrado na Polícia Civil como homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Kauan Jesus da Cunha Duarte, de 19 anos. O suspeito, segundo o documento, é Felipe de Carvalho Sales, também de 19.

A Polícia Civil, no entanto, não informou se alguém foi preso pelo homicídio. De acordo com a corporação, por se tratar de “um crime militar”, a investigação será conduzida pela FAB.

Em nota, a pasta confirmou o ocorrido e prestou condolências aos familiares e amigos da vítima.

“É com profundo sentimento de tristeza e pesar que o Ministério da Defesa lamenta o incidente ocorrido, na manhã deste sábado (19.11), no alojamento da guarda, localizado no prédio anexo da Pasta, e que vitimou, por meio de disparo de arma de fogo, um militar da Força Aérea Brasileira (FAB).”

A investigação do ocorrido deve ser feita pela Aeronáutica, no entanto o Ministério da Defesa informou que deverá acompanhar a apuração dos fatos. “O Ministério rende as condolências aos familiares e amigos, pela irreparável perda. Neste momento de dor, a Defesa une-se às manifestações de solidariedade e de apoio à família, bem como acompanha a apuração e a investigação dos fatos, a serem conduzidas pela Força Aérea”.

Em nota o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou que não houve atuação da corporação nesta ocorrência.

Nas redes sociais, Kauan compartilhava sua vida como soldado e registros do relacionamento com a namorada, uma aluna do colégio militar. Em uma foto fardado compartilhou a declaração “Te amo até o último batimento do meu coração”.

Formado em julho na academia militar da Aeronáutica, Kauan pertencia ao 1°22 — Esquadrão Hefesto. Em uma homenagem prestada nas redes sociais, amigos escreveram mensagens de condolências. “Guerreiro desenrolado, fazia um trabalho excepcional na seção dele. Deus o receba”, escreveu um colega. “Um dos meus amigos do condomínio, jogava bola com ele, uma ótima pessoa”, descreveu outro.

A namorada compartilhou uma mensagem com desejo de que a notícia fosse mentira. “Por favor, Deus. Trás ele de volta pra casa,” escreveu Roberta nas redes sociais.

