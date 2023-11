Entre as atividades, estão ações de assalto aeromóvel com a utilização dos helicópteros do Exército Brasileiro e operações em ambiente de selva

Entre as atividades, estão ações de assalto aeromóvel com a utilização dos helicópteros do Exército Brasileiro e operações em ambiente de selva. (Foto: Exército Brasileiro/Divulgação)

Foto: Exército Brasileiro/Divulgação