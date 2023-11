Feira do Livro Mais de 116 mil exemplares já foram vendidos na 69ª Feira do Livro de Porto Alegre

O tradicional evento literário ocorre até o dia 15 deste mês na Praça da Alfândega Foto: Eduardo Fernandes/Divulgação O tradicional evento literário ocorre até o dia 15 deste mês na Praça da Alfândega. (Foto: Eduardo Fernandes/Divulgação) Foto: Eduardo Fernandes/Divulgação

Mais de 116 mil exemplares de obras de diversos autores já foram comercializados na 69ª Feira do Livro de Porto Alegre, que iniciou no dia 27 de outubro na Praça da Alfândega, no Centro da Capital.

Segundo dados divulgados na segunda-feira (6) pela Câmara Rio-Grandense do Livro, a média de livros comercializados por dia nas bancas está em 1.589, 3% acima do número registrado na edição do ano passado.

Conforme o presidente da entidade, Maximiliano Ledur, esse acréscimo nas vendas se justifica pela abertura mais cedo de todas as bancas. Neste ano, as áreas geral e infantojuvenil abrem às 10h. “É um ponto positivo da nossa feira essa integração dos espaços, uma facilidade que o público que gosta de comprar livro físico tem. Estamos felizes e com a expectativa de que essa feira terá recordes positivos”, destacou. Na área geral, até domingo, foram 75.434 livros vendidos. Na área infantil, mais de 40.500 comercializados”, destacou.

A 69ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre ocorre até o dia 15 de novembro. Ao longo do evento, serão realizadas 650 sessões de autógrafos – 46 coletivas e 604 individuais –, 15 oficinas de literatura e escrita, 155 palestras na área geral e mais de 200 atividades nas áreas infantil e juvenil. A programação pode ser conferida no site feiradolivro-poa.com.br.

