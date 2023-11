Política Militares passam a ter poder de polícia em portos e aeroportos

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Governo trata do reforço dos esquipes federais para conter tráfico e milícia. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao lado de ministro e comandantes das Forças Armadas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou esta semana a realização de uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), com uso de militares, para atuar em portos e aeroportos e, assim, contribuir para o enfrentamento para a crise na segurança pública do Rio de Janeiro.

Há menos de uma semana, Lula disse que não decretaria uma GLO sob sua Presidência. Sem se referir ao posicionamento, afirmou que a situação era “muito grave” e que seria uma ação pontual.

“Esse decreto estabelece a criação de uma operação integrada de combate ao crime organizado. E por isso estou fazendo esse decreto de GLO especificamente para portos do Rio, Itaguaí, Santos e nos aeroportos do Galeão e Guarulhos”, disse Lula.

Entenda

Decretação de GLO restrita aos locais:

* Porto do Rio de Janeiro/RJ;

* Porto de Santos/SP;

* Porto de Itaguaí/RJ;

* Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro;

* Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

A Marinha ampliará a atuação, em articulação com a Polícia Federal, nos seguintes locais:

* Baía de Guanabara/RJ;

* Baía de Sepetiba/RJ;

* acessos marítimos ao Porto de Santos/SP;

* Lago de Itaipu.

Haverá, nos próximos meses, reforço de efetivo e equipamentos, com mobilizações extras na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional, nos seguintes Estados:

* São Paulo;

* Rio de Janeiro;

* Mato Grosso;

* Mato Grosso do Sul;

* Paraná

As Forças Armadas vão atuar nos portos e aeroportos em conjunto com a Polícia Federal. Exército e Aeronáutica também vão ampliar a atuação nas fronteiras, em conjunto com PF e Polícia Rodoviária Federal, em especial no Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul — segundo Dino, há ligação logística com as facções que atuam no Rio e em São Paulo. Paraná e Mato Grosso do Sul fazem fronteira com o Paraguai, por onde investigações apontam que entram armas de grosso calibre e drogas no Brasil.

Participam do ato os ministros da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, da Defesa, José Múcio, da Casa Civil, Rui Costa; bem como os comandantes, general Tomás Paiva (Exército), almirante Marcos Olsen (Marinha) e tenente-brigadeiro Marcelo Damasceno (Aeronáutica). Também integra o grupo o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.

Na segunda-feira (30), após encontro com autoridades do Rio, Dino adiantou que o governo deve formalizar a criação de um grupo de trabalho, com auxílio da PF e da Polícia Civil do Rio, entre outros órgãos, para “asfixiar” a milícia e o tráfico de drogas.

Em outra frente, as Forças Armadas reforçarão portos, aeroportos e fronteiras para tentar operar uma “asfixia logística” de organizações criminosas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/militares-passam-a-ter-poder-de-policia-em-portos-e-aeroportos/

Militares passam a ter poder de polícia em portos e aeroportos

2023-11-02