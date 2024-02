Cláudio Humberto Militares têm cargos no exterior só para fazer compra

Por Cláudio Humberto | 13 de fevereiro de 2024

Mesmo detestando militares, governos do PT jamais extinguiram uma velha sinecura das Forças Armadas em países da Europa e Estados Unidos: “comissões” criadas a partir de 1940 cuja única função é fazer compras. Ficaram inócuas já a partir dos telefonemas DDD e viraram piada após a internet. Os militares nunca abriram mão dos cargos e salários em dólares. O presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, louco por vaga no STF, quis agradar a Lula e prometeu devassa nos R$20 bilhões gastos pelas comissões, de Temer a Bolsonaro.

Esquecimento

A promessa de Bruno Dantas, de março de 2023, caiu no esquecimento após o chefe do TCU ser ignorado nas indicações de Lula para o STF.

Brasil vai à guerra?

As comissões compram o que poderia ser feito em Brasília, como 200 drones camicases, usados na Ucrânia e Gaza, que o Exército adquire.

Doce mordomia

A Comissão Aeronáutica Brasileira, tão desnecessária quanto as do Exército e Marinha, tem sedes em Washington e também em Londres.

Até tu, Marinha?

Criada em 1937, a Comissão Naval Brasileira em Washington, também supérflua, é outra que conserva seus cargos e gordas gratificações.

Rebelo: não se leva a sério ‘golpe’ gravado em vídeo

“Não se pode atribuir seriedade a reunião ‘preparatória de golpe’ gravada em vídeo e quase transmitida pela TV”, ironizou o ex-deputado Aldo Rebelo, que foi ministro dos governos Lula e Dilma, do PT. Especialista em História, lembrou durante o programa Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes/BandNews TV, que golpes são articulados em reuniões secretas, referindo-se às acusações que pesam contra Jair Bolsonaro. Mas acha “gravíssimo” que isso tenha sido cogitado pelo ex-presidente.

‘Ato golpista’ de 2003

Presidente da Câmara, Rebelo liderou a resistência à sua depredação pela extrema-esquerda, em invasão jamais chamada de “ato golpista”.

Especialista em PT

Hoje filiado ao PDT, que integra a base de apoio a Lula, Aldo Rebelo passou a maior arte da sua carreira filiado ao PCdoB.

Voz da sensatez

Político experiente, que já viveu de tudo, inclusive sob ditadura, Rebelo recomenda “prudência, equilíbrio, temperança” aos Três Poderes.

Fim do faz-de-conta

Líder do PT na Câmara até dias atrás, Zeca Dirceu (PR) teve a própria mãe assaltada “com violência” por bandidos beneficiados pela atuação de parlamentares como ele e Tábata Amaral (PDT-SP), lacradora estridente que também foi alvo de bandidos violentos. Ninguém merece.

Elogio à bandidagem

Para o senador Jorge Seif (PL-SC), o desfile da escola de samba Vai-Vai demonizou a polícia e vitimizou os bandidos. “Desrespeito com milhares de policiais que arriscam a própria vida para a nossa proteção”, disse.

‘Limpar?’ Humm…

Carlos Zarattini, que foi líder do PT e é atual vice-líder do governo Lula, defendeu “limpar das Forças Armadas aqueles que ainda acreditam que é possível reestabelecer no país uma ditadura militar”.

Marisa cancelada

Luís Cláudio, filho de Lula, reclamou da exclusão do nome de Marisa, sua mãe, de um post de Lula sobre os 44 anos do PT. A censura foi atribuída a Janja. “Tem acontecido umas coisas estranhas, a memória da minha mãe ninguém apaga”, disse o filho do presidente.

Carma

Líder da oposição, Carlos Jordy (PL-RJ) ironizou a cantora do Carnaval que gritou apoio a marginais e depois teve seu caríssimo colar roubado… por um marginal. “A lei da semeadura ao vivo e a cores”, descreveu.

Sonho sonhado

Questionado sobre fala recente do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que visa a aproximação entre Lula e o agronegócio, o deputado Evair de Melo (PP-ES) rebateu: “sonhar não custa nada”.

Todos de volta

Ex-ministro dos Transportes do Lula 1, Anderson Adauto deve tentar voltar à política este ano, após oito anos inelegível por condenação de improbidade administrativa quando prefeito de Uberaba (MG).

Timing do aliado

A nova denúncia do governo da Guiana sobre a mobilização de tropas militares da Venezuela, na região de Essequibo, não produziu reações do governo Lula, que tem visita prevista à Guiana prevista para este mês.

Pergunta na lógica

Arrastão em casa de petista tem cem anos de perdão?

PODER SEM PUDOR

Fonte do planeta

Certa vez, ao ouvir do alagoano Geraldo Bentes, seu ex-secretário de Turismo, a piada de que os rios Capiberibe e Beberibe, do Recife, formam o oceano Atlântico, para ilustrar a suposta “mania de grandeza” dos pernambucanos, o recifense Cristovam Buarque, então senador do PDT-DF, protestou imediatamente: “E quem disse que esses rios formam só o Atlântico?”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

