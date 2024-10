Mundo Milton será o “pior furacão da vida” de moradores da Flórida, diz especialista

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Região da baía de Tampa deve ser atingida por "fenômeno catastrófico" nesta quarta-feira (9). Foto: Reprodução Região da baía de Tampa deve ser atingida por "fenômeno catastrófico" nesta quarta-feira (9). (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O furacão Milton, que se aproxima da Flórida, nos Estados Unidos ganhou uma força “explosiva. A área da baía de Tampa foi atingida por muitas tempestades nas últimas décadas. Mais de um século se passou, porém, desde que a região da Flórida, sofreu um impacto direto de um grande furacão.

Isso faz com que moradores da região tenham uma falsa sensação de segurança, além da expectativa de que sejam poupados em caso de um novo furacão, de acordo com especialistas.

“As pessoas são supersticiosas e dizem que a região nunca foi atingida, mas isso é falso”, disse Rick Davis, que trabalha para o Serviço Nacional de Meteorologia em Tampa. “Nós definitivamente fomos atingidos por grandes furacões. Só não na vida atual de ninguém.”

A área metropolitana ao redor da baía inclui as cidades de Tampa, St. Petersburg e Clearwater, e abriga cerca de 3 milhões de pessoas.

Em outubro de 1921, quando a população era de apenas 120 mil, a região foi devastada por uma tempestade de categoria 3, em uma escala que vai até 5, que destruiu píeres de pesca, além de navios a vapor que estavam nas docas. A tempestade ainda derrubou árvores, postes e provocou enchentes que submergiram vagões de trem. Oito pessoas morreram, metade delas afogadas por inundações.

Davis disse que a área foi atingida por três grandes tempestades nos anos 1800, incluindo um furacão conhecido como o Grande Vendaval, de 1848. O fenômeno destruiu quase todos os edifícios na região, que era então pouco mais do que um assentamento com várias centenas de pessoas perto de um posto militar avançado, Fort Brooke.

O momento atual é crítico, disse Davis. “Esta é a época do ano em que as tempestades têm uma chance maior de atingir a região da baía de Tampa vindos do Golfo do México”, afirmou. “As tempestades anteriores que atingiram Tampa fizeram exatamente isso. Elas se formaram no Golfo Ocidental e foram quase direto para o leste em partes da península da Flórida, bem ao redor da baía de Tampa.”

Furacão Milton

O furacão Milton, que se intensificou rapidamente no Golfo do México na segunda, tornando-se de categoria 5, deve atingir a costa da Flórida nesta quarta-feira, de acordo com o serviço meteorológico.

Como ocorreu em 1921, o furacão deve provocar ondas de 3 a 4,5 metros. A onda pode ser mais prejudicial devido ao furacão Helene, que danificou barreiras e varreu dunas de areia e praias quando passou no mês passado. “Estamos extremamente vulneráveis logo após nosso último furacão, especialmente às ondas”, disse Davis.

Milton também deve provocar ventos que podem passar de 200 km/h, além de chuvas fortes e inundações.

Davis disse que as pessoas na costa foram aconselhadas a deixar a região, mas que mesmo aquelas no interior de Tampa devem estar atentas às consequências do fenômeno. “Estamos dizendo às pessoas que este será o pior furacão de suas vidas na baía de Tampa”, afirmou. (AE)

