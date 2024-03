Notas Brasil Minas e DF reduzem casos de dengue, mas cenário é visto com cautela

12 de março de 2024

O Ministério da Saúde trabalha com um cenário de possível desaceleração de casos de dengue em algumas localidades do País, como Minas Gerais e Distrito Federal. A pasta, no entanto, observa as curvas com cautela. “Na próxima semana, isso vai ficar mais claro”, disse a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel.

Minas e DF reduzem casos de dengue, mas cenário é visto com cautela

