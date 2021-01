No dia em que Minas Gerais registrou recorde diário de mortes por covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde anunciou mudanças no Minas Consciente. A partir de agora, todas as atividades vão poder funcionar nas cidades que aderiram ao programa, contemplando inclusive as que estão paradas desde o início da pandemia de covid-19. Os protocolos a serem adotados vão variar conforme a “onda”, sendo a vermelha a mais restritiva.

Com a mudança, eventos poderão ocorrer com 30 pessoas nas cidades que estão na onda vermelha do programa estadual; com 100 pessoas na onda amarela e 150 na onda verde. Hotéis poderão funcionar com 50% de ocupação na onda vermelha, 75% na onda amarela e 100% na onda verde.