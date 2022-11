Brasil “Minha mãe foi um furacão”, diz Maria Clara, filha da ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

Isabel sofria da síndrome aguda respiratória do adulto. Foto: Reprodução de TV Isabel sofria da síndrome aguda respiratória do adulto. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O velório da ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado terminou às 14h05min desta quinta-feira (17), no cemitério e crematório da Penitência, no Caju (região portuária do Rio), onde o corpo foi encaminhado para cremação. A cerimônia terminou ao som de “Não quero dinheiro, só quero amar”, de Tim Maia, entoada pelos familiares e amigos que acompanharam o cortejo da capela até o prédio em que o caixão foi encaminhado para cremação.

Durante o velório, sobre o caixão foi exposta uma camisa azul marinho número 7 usada por Isabel na seleção brasileira de vôlei. Segundo o crematório, o processo de cremação não é imediato e deve ser concluído nos próximos dias. A família cogita lançar as cinzas no mar, mas isso ainda não foi decidido, segundo Maria Clara Salgado, uma dos cinco filhos de Isabel e a única a falar com a imprensa durante o velório.

“Queria agradecer a todo mundo que veio aqui. Minha mãe foi um furacão, uma mãe incrível, ela amava gente, foi uma mulher que ensinou a amar e foi muito amada”, disse Maria Clara, num rápido pronunciamento. “Hoje foi um dia de celebrá-la, ela segue muito viva dentro da gente. Diariamente a gente vai viver esse amor que aprendeu com ela. Ela vai descansar em paz agora. Não era hora dela ainda, minha mãe viveu só 62 anos, mas viveu intensamente, como poucas pessoas viveram”, concluiu a filha.

O velório foi prestigiado por artistas como Chico Buarque e Antônio Pitanga, políticos como Marcelo Freixo e Benedita da Silva e esportistas. O vice-presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, Radamés Lattari, lamentou a morte da ex-atleta e anunciou que Isabel será homenageada durante a próxima rodada da Super Liga de vôlei.

Isabel sofria da síndrome aguda respiratória do adulto (Sara). Ela chegou a ser internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, mas não resistiu. Trata-se de uma doença rara. A Síndrome Aguda Respiratória do Adulto é uma condição em que há acúmulo de líquido nos pulmões, dificultando que o paciente absorva o oxigênio. O quadro geralmente é causado como consequência de outra doença, quando há comprometimento do pulmão.

Mãe dos atletas Maria Clara, Pedro e Carol Solberg, Isabel foi anunciada como membro do grupo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), junto de Ana Moser e Raí, para tratar de assuntos ligados ao Esporte.

Quem foi

Revelada pelo Flamengo, Isabel foi a primeira jogadora brasileira de vôlei a atuar na Europa, acertando com o Modena, da Itália, em 1980. Foi medalha de bronze com a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de 1979, em Porto Rico, participando ainda das Olimpíadas de 1980, em Moscou, e 1984, em Los Angeles.

Ao encerrar a sua trajetória nas quadras, ele se tornou nome importante do Brasil no vôlei de praia, ficando marcada pela parceria com Jackie Silva. Porém, foi ao lado de Roseli Ana Timm que conquistou o Mundial de Vôlei de Praia, em Miami, em 1994.

Ao se aposentar das areias, trabalhou como técnica, chegando a treinar as filhas Maria Clara e Carol no vôlei de praia. Em 2016, Isabel foi escolhida como um dos nomes a carregar a tocha olímpica no Rio, sede dos Jogos naquele ano. Isabel também é mãe de Pilar e Alison e deixa também cinco netos.

