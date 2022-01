Rio Grande do Sul Minirrústicas infantis são realizadas no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Em Imbé, uma pista de corrida foi montada na faixa de areia Foto: Polícia Civil/Divulgação Em Imbé, uma pista de corrida foi montada na faixa de areia. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o objetivo de estimular a prática de esportes e aproximar a comunidade da Polícia Civil, a corporação promoveu, no fim de semana, minirrústicas infantis no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. As atividades integram a programação do RS Verão Total 2022.

No sábado (15), em Imbé, uma pista de corrida foi montada na faixa de areia. Além de uma camiseta, no final da prova as crianças receberam medalhas da Secretaria Estadual do Esporte e Lazer e guloseimas. Também foi realizada uma oficina de desenho e distribuídas pulseiras de identificação.

No domingo (16), a minirrústica infantil ocorreu em Xangri-lá, junto à Estação Verão do Sesc.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul